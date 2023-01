Alan Rickman | Da Trappola di cristallo a Harry Potter | i cinque ruoli più iconici

(Di sabato 14 gennaio 2023) A sette anni dalla scomparsa di, ripercorriamo la sua carriera concentrandoci suipiùda lui interpretati. Purtroppo, esattamente sette ani fa, il 14 gennaio 2016,esalò il suo ultimo respiro su questa terra. Siamo sicuri che ora sia da qualche parte a divertirsi grazie a un qualche incantesimo imparato durante gli anni di lavorazione alla saga di. Tuttavia, siamo anche convinti chesia stato un grandissimo interprete e che troppo spesso si tenda a ricordarlo solamente per i panni di Severus Piton. In realtà, l'attore ha avuto il piacere e l'onore di poter collaborare su progetti davvero eterogenei, dal fantasy alla commedia sentimentale, passando per ...

Sapevate che, attore che interpretava Severus Piton , è stato tra i primi a conoscere la storia per intero prima ancora che fosse finita No Allora scopriamo insieme altre magiche ...Per il ruolo di Severus Piton fu sceltopersonalmente dall'autrice J. K. Rowling , ma tra i possibili nomi c'era anche quello di Tim Roth , che però alla fine preferì dedicarsi a ...La regista consigliò all'attore in che modo affrontare il personaggio e come incarnare al meglio i suoi lati più oscuri e ambigui.HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE Ore 21:20 Italia 1 Regia: Chris Columbus. Interpreti: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane, Maggie Smith, Tom Felton, Richard Harris, Alan ...