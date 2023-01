“Ai Mondiali ho tifato Francia” | rivelazione “a sorpresa” del titolare dell’Italia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Marco Verratti, centrocampista del PSG e della nostra Nazionale, è stato intervistato da un nota rivista di calcio France Football. Il giornale ha intitolato l’intervista del calciatore “Amo la“, si perchè Verratti ha il cuore azzurro ma sono ormai 10 anni che il centrocampista vive e gioca in. Verratti Intervista DichiarazioneVerratti e la dichiarazione sullaIl numero 6 azzurro, durante l’intervista, ha raccontato come ha vissuto, da francese acquisito, la finale del Mondiale tra Argentina-, di seguito le sue parole: “Ho molti amici nella selezione francese, mia moglie è francese e i miei figli sono nati ine tutti loro hanno sofferto quando i Bleus era in difficoltà. Ma io ero sia felice che non felice. Ero felice per Messi ...

TUTTO mercato WEB

Abbiamoper l'Argentina di Messi, protagonista assoluto contro la nazionale francese. Ora ... C'è qualcosa in comune con il Marocco, vera sorpresa dei. Due nazionali con tanti giocatori ...IL MONDIALE - 'Per chi hoPer tutti. È stata una grande esperienza, se la porteranno dietro. Ho aspettato a impiegarlo a centrocampo perché aveva isullo sfondo, non mi sembrava una ... Verratti: "Amo la Francia, al Mondiale ho tifato per i Bleus. Ma sono felice per Messi" La scomparsa di Pelè e il post commemorativo di Botteghin su Instagram: “E’ grazie a lui che amiamo così tanto questo sport”. I Mondiali in Qatar: “In famiglia abbiamo tifato per il Brasile, ma quando ...Ascoli Calcio, Botteghin: “Spero di essere una guida per i più giovani. Felice che i tifosi apprezzino il mio lavoro” - picenotime.it - IT ...