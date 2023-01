Aggressione in carcere a Bellizzi | due poliziotti contusi

Leggi su anteprima24

Avellino – Dopo aver ferito due agenti ha raggiunto i locali dell'infermeria e si è barricato all'interno, per poi consegnarsi dopo una lunga trattativa. È accaduto neldi Avellino. Ne dà notizia Tiziana Guacci, segretaria regionale del Sappe, il sindacato autonomo degli agenti penitenziari. Il detenuto, di nazionalità marocchina, ha impugnato un estintore con il quale ha colpito due agenti. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. Lo stesso detenuto alcuni giorni fa si era reso responsabile di un'altraal personale in servizio colpendo un agente con una testata.