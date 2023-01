Ag Cistana | 'Vuole la Serie A'

Commenta per primo Andreapuò lasciare il Brescia ela Serie A . Lo conferma il suo agente, Davide Lippi , al Giornale di Brescia : 'Andrea vorrebbe andare in Serie A: dopo tanti anni a Brescia è comprensibile ...Le rondinelle vengono stordite dopo appena due minuti quando Torregrossa scappa aed entra ... La partita Nell'ultima gara interna del 2022 il Pisa siregalare la quinta vittoria ...Il nome di Andrea Cistana, centrale difensivo del Brescia, negli ultimi due anni è stato accostato a diversi club di Serie A, Torino e Fiorentina su tutti anche se alla fine ..."Dimitri gioca 'da solo' ma nei duelli tra Bisoli è lui a primeggiare", titola il Giornale di Brescia. Il capitano del Brescia affronta il Sudtirol di papà Pierpaolo che contro il figlio non è mai riu ...