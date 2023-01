Adidas ha perso una causa sulle sue strisce

... il Daily Mail cita alcuni casi clamorosi di persone che si sono messe nei guai per i post sui social, a partire da Kayne West che hail suo contratto con. Più in piccolo, in Italia, ci ...In completo di lana a quadri beige e marrone formatoper Gucci, il belga Lukas Dhont ha il sorriso sicuro e la profondità di analisi del giovane ...il peso di andare avanti dopo averuna ...Se per un punto Martin perse la cappa, per quattro strisce Adidas ha perso la causa. A un anno e mezzo dalla denuncia presentata dal brand di sportwear, il tribunale del Distretto Sud di Manhattan ha ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...