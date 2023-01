Adelaide | una Bencic incontenibilie cancella la Kasatkina

finale lampo di appena 67 minuti consegna alla svizzera Belinda Bencic il torneo di. L'evanescente Daria Kasatkina non è in grado di reggere al ritmo e la Bencic chiude agevolmente per ......Cup contro un Southampton che invece in campionato è relegato in coda con appena 12 punti e...30 AUSTRALIA A - LEAGUE Brisbane Roar - Wellington Phoenix 07:00United - Melbourne Victory 09:...Una finale lampo di appena 67 minuti consegna alla svizzera Belinda Bencic il torneo di Adelaide . L'evanescente Daria Kasatkina non è in grado ...Nella notte italiana si è concluso il torneo Adelaide International II, il secondo dei due consecutivi di categoria WTA 500 disputatisi in apertura di stagione 2023 ad Adelaide (Australia): l’elvetica ...