Addio Mourinho | clamoroso Roma | il tecnico ci pensa | motivazione pazzesca

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 gennaio 2023): notizie poco rassicuranti per il futuro del, la decisione potrebbe spiazzare tutti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMpotrebbe lasciare la Capitale a fine stagione. Secondo ‘Sky Sport’, ci sarebbero dei problemi tra la società e ilper il futuro del progetto. Il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.