Addio di Ascacíbar alla Cremonese | Ritorno in Germania a un Passo

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Santiagosembra destinato a lasciare lae a ritornare all’Hertha Berlino. Una decisione che potrebbe essere il culmine di una stagione tormentata per il centrocampista argentino. La gara contro il Monza potrebbe essere decisiva per Massimiliano Alvini, ma la rosa potrebbe cambiare drasticamente per rincorrere la salvezza. Laè l’unica squadra ancora senza vittorie in Serie A. L’disembra essere inevitabile, perché è stato un vero e proprio viaggio nel deserto per lui. La sua fatica ad ambientarsi al calcio italiano è stata influenzata da problemi personali, e sembra che questi sianobase della sua partenza dBundesliga. L’Hertha Berlino ha acquistatoper 10 Mio. € dallo Stoccarda a ...