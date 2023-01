Adani | “Allegri alla Juventus non ha costruito nulla E mi domando…”

...Il pensiero die il continuo sostegno di Galeone Voglio evidenziare quanto riportato da... Ho bisogno di riportavi ciò che ha detto galeone, il maestro di. Parla del tecnico come se ...Durante Bobotv ha parlato l'opinionista sportivo ed ex calciatore Danieledella vittoria del Napoli contro la Juventus. 'Dissi che tutti i tifosi d'Italia vorrebbero ...e mezzo diLa gara ...La compagine di Spalletti domina e vince contro una squadra priva di gioco ed inventiva. La tripletta di Careca e i gol di Renica e Carnevali prevalsero sui gol di Galia, Zavarov e De Agostini Sono ...Il sito Golssip di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via P.G. Martini, 35 C.F./PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup ...