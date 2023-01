Accordo tombale Blasi e Totti in Aula | un' incredibile svolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilarye Francescopotrebbero aver trovato un. Dopo la separazione a colpi di borse e Rolex, i due potrebbero mettere la parola fine al contenzioso. La conduttrice e l'ex calciatore si starebbero avvicinando a una separazione consensuale. Secondo le ultime indiscrezioni si starebbero dirigendo, con l'avvicinarsi dell'udienza fissata il 14 marzo, verso un cosiddetto "". Un patto, quello citato dal Messaggero, per evitare di tornare di fronte a un tribunale. A dover essere precisati, ancora, sono solo le cifre degli assegni di mantenimento e gli accordi per l'affidamento dei figli Christian (17), Chanel (15) e Isabel (6) che, per ora, si dividono tra le vacanze con mamma Ilary in giro per il mondo e la nuova casa di papà Francesco insieme alla sua compagna Noemi ...