Abodi racconta la sua malattia e cita Vialli | “Ho capito che il tempo non va sprecato”

(Di sabato 14 gennaio 2023) “In quarant’anni ho vissuto e ho preso tanto dalla vita. Con lahoche non esistono solo le cose belle. Che ilnon va, questo è sicuro”. A parlare, in un’intervista a “Il Foglio”, è Andrea. Il ministro dello Sport sia 360 gradi, a partire dal tumore che lo ha costretto a declinare la candidatura a sindaco di Roma proposta da Giorgia Meloni. Nel gennaio 2021, toccandosi il collo, “ho sentito due ghiandole, due linfonodi, che mi facevano male. Si erano ingrossati. Seguiranno una biopsia, la scoperta della cellula primitiva tumorale nella parete tonsillare. Dunque un ciclo di chemio e uno di radio. Finito il ciclo di cure, ancora stavano lì. Lo diceva la Pet. Niente da fare: mi sono dovuto operare. Era il 3 agosto 2021. Nel ...

ROMA (ITALPRESS) - "In quarant'anni ho vissuto e ho preso tanto dalla vita. Con la malattia ho capito che non esistono solo le cose belle. Che il tempo non ...