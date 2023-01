70 milioni per il doppio colpo dalla Fiorentina | Commisso tentenna sulle due cessioni

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 gennaio 2023) Anche durante questa sessione di mercato invernale lasembra essere pronta a salutare due titolarissimi di Vincenzo Italiano. L’anno scorso di questi tempi a lasciare Firenze è stato Dusan Vlahovic che si è accasato a Torino sponda bianconera. Quest’anno invece a lasciare Firenze potrebbero essere Sofyan Amrabat e Nico Gonzalez., le ultime sul mercato in uscita dei Viola (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Il presidente della, Roccoè tentato a lasciar partire Amrabat e Nico Gonzalez. Da giorni sono noti gli interessamenti per i due giocatori: l’Atletico è su Amrabat mentre il Leicester è su Nico Gonzalez. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Verona e l’attaccante argentino valgono 35 ...