35enne romana uccisa dal suo ex compagno

(Di sabato 14 gennaio 2023) A Roma, una, avvocato di professione, è stataieri sera dal suo ex, una guardia giurata di 57 anni, dopo una lite. L'episodio è avvenuto in un ristorante in via Amelia, nel ...

Unaè stata uccisa la scorsa notte nella capitale dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto nel quartiere periferico di Fidene , davanti al ristorante "Brado": l'uomo aveva ...Unaè stata uccisa la scorsa notte dal suo ex compagno dopo una lite. L'episodio è avvenuto nel quartiere Appio Latino, a Roma. Le prime notizie L'uomo aveva raggiunto la donna in un ...Uccisa dal suo ex compagno al culmine di una lite. Notte di terrore a Roma, nel quartiere Appio Latino, la vittima è una donna romana di 35 anni. Il delitto è avvenuto davanti a un ristorante in via A ...L'uomo aveva raggiunto la donna al locale dopo aver discusso con lei, poi l'ha fatta uscire e ha sparato Una 35enne romana è stata uccisa la scorsa notte nella capitale dal suo ex compagno dopo una li ...