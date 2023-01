24 Ore Dubai | Valentino Rossi | “Non siamo in una grande posizione | speriamo di recuperare”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Riparte con qualche difficoltà nel 2023 la nuova avventura automobilistica di, impegnato nella 24 Ore diin veste di pilota GT. L’equipaggio del Dottore, che comprende anche Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin e Tim Whale, ha chiuso le qualifiche in ottavaassoluta in classifica generale (settima di classe) con il tempo medio di 2’00?840. “Devo riprendere un po’ la mano con il traffico, bandiere gialle e rosse, e via dicendo, ma comunque sono situazioni uguali per tutti. Diciamo che nonin una, madi“, spiega il nove volte campione del mondo sulle due ruote ai microfoni di Creventic dopo il passaggio dall’Audi (che ha guidato l’anno scorso) alla BMW. “Le due ...

Il sultano Al Jaber presidente della COP28 Il sultano bin Ahmed Al Jaber nelle ultimeè stato infatti ufficialmente nominato come presidente della COP28 che si terrà a fine anno a: ...ROMA - Si è concluso il venerdì di qualifica in vista delle 24di, primo impegno della stagione in pista di Valentino Rossi. A poco più di un anno dal ritiro dalla . Il pesarese è impegnato nella corsa in Medio Oriente questo weekend, dove correrà con ...Riparte con qualche difficoltà nel 2023 la nuova avventura automobilistica di Valentino Rossi, impegnato nella 24 Ore di Dubai in veste di pilota GT. L’equipaggio del Dottore, che comprende anche Sean ...La 24 ore di Dubai, tradizionale apertura della stagione endurance, giunge alla 18a edizione: debutto in pista per il Team WRT e Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 Ogni anno prima dell’inizio di tutti ...