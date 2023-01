14 gennaio 1948 | nasce Gian Piero Ventura VIDEO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Buon compleannoIl 14. L’allenatore ha cambiato diversi club ed è stato protagonista della promozione del Cagliari nella stagione 1997-1998. Oltre a questo, nella stagione 2009-2010 fece diventare il Bari una squadra rivelazione. Con il Torino si qualificò in Europa League e venne eliminato agli ottavi di finale dallo Zenit. Purtroppo è stato il ct della nazionale italiana che non andò ai Mondiali di Russia 2018 e da lì iniziò la sua crisi come allenatore. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

L'istituto si trova in Via Monteverdi a Frosinone dove lo gestiscono dal: è una delle scuole private più antiche nel capoluogo. Verrà concluso l'anno e poi i 135 bambini (nido, materna ed ...Nato a St. Louis, Missouri, il 14del, Joseph Henry Burnett in arte T Bone cresce a Fort Worth, nel Texas, dove ancora giovanissimo fa le sue prime esperienze musicali e discografiche. Dai primi anni del decennio seguente ...Nato a St. Louis, Missouri, il 14 gennaio del 1948, Joseph Henry Burnett in arte T Bone cresce a Fort Worth, nel Texas, dove ancora giovanissimo fa le sue prime esperienze musicali e discografiche. Da ...Grande attesa per il Trofeo Città di Bolzano, giunto alla 75esima edizione, in programma in notturna mercoledì 18 gennaio (ore 19) sulla pista illuminata Oberholz di Obereggen, paradiso delle Dolomiti ...