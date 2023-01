Zuppa di Porro 13 gennaio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 13 gennaio 2023)di. Benzina cambia il decreto, qua non è solo una questione di comunicazione…. Fantastico come tutti gli ambientalisti de sinistra che ce l’hanno con i fossili attacchino la Meloni che incredibilmente ha fatto loro un piacere. Capone, coerente, bene la Meloni. Mulè dà della logorroica alla Meloni e sempre sul Foglio Lollobrigida dice che sono infuriati con Forza Italia. Mica male come inizio. Perina oh my God. Ricolfi come sempre il più lucido su Rep. Riforma Cartabia, favore ai Boss, scrivono a destra e manca. Falso più falso che non si può. Il flop dell’abuso di ufficio by Fazzo. Aponte vuole italo, per Cerasa il governo è diventato mercatista e l’infazlione usa scende. L’economist sull’economia cinese che riprenderà. Minoli si fa scrivere, si scherza ovviamente, un pezzullo in cui si dice che farà il presidente della ...