Zona 30 a Milano | il sindaco Sala frena | ' Non su tutta la città'

a 30 all'ora non può essere l'unica soluzione. Va verificato, e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non su tutta la città'. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala , a margine ...è perfettamente in grado di introdurre il limite entro un anno, ci sono le energie e gli strumenti, come ad esempio il PUMS e un TPL sempre più efficace, per non parlare dei tecnici - afferma ... Milano studia la «zona a velocità 30», ma si valutano le eccezioni PORDENONE - Altro che Milano, Pordenone è decisamente più avanti. E se la “capitale” lombarda nel 2024 avrà una città dove le auto non potranno superare i ...«Milano a 30 all'ora non può essere l'unica soluzione. Va verificato, e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non su tutta la città». Lo ...