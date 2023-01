Zola | Kvaratskhelia ha le caratteristiche dei trequartisti di una volta | è ordinato e intelligente

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Gianfranco, ex calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, della sfida tra Napoli e Juventus,ecco le sue parole: "Spalletti dice che la Juve è più forte? È un giochetto psicologico. Il Napoli è fortissimo, anche per la profondità della rosa. Degli azzurri mi ha sorpreso la capacità di costruire dal basso con facilità, sembrano una squadra spagnola. La Juve non crea tanto ma concede meno". "Ormai i numeri 10 si sono spostati prevalentemente sulle fasce e Kvara ha ledeidi una. Mi piace molto, anche perché tatticamente è. Credo che Di Maria incida pesantemente in posizione centrale più che sulla fascia grazie a tecnica, esperienza e intelligenza".

Alfredo Pedullà

