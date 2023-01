Zola | «Il Napoli è fortissimo e competitivo | sembra una squadra spagnola» 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Gianfrancoin vista di-Juventus di questa sera. Gli viene chiesto se il match del Maradona conta di più per ilo per la Juve.risponde: «Per entrambi e non solo in termini di classifica ma anche a livello psicologico. Una vittoria cambierebbe tanto anche se non sarebbe decisiva. E’ soprattutto una partita da non perdere». La Juve non prende gol da otto partite. Cambia qualcosa per illo esclude. «Non credo. Ilha i suoi principi di gioco e un’identità chiara: non si snaturerà. Mi aspetto una sfida equilibrata. Occhio a Lobotka e Anguissa: il centrocampo è uno dei segreti del. E a Chiesa, spacca le partite». Su Kvaratskhelia: «Ha le caratteristiche dei trequartisti di ...