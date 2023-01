Zielinski può lasciare il Napoli | costa troppo ad ADL

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport – . Il futuro di Piotralrimane in bilico, poiché … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tutto Napoli

Occhio anche a giocatori come Meret e, che a giugno andranno a un anno dalla scadenza del ... mentre alla Juventusrestare Alex Sandro e l'affare Fresneda viene per ora bloccato dalla ...In mediana invece rieccoDavanti si va verso il tridente formato da Kvara, Osimhen e ... 3 - 4 - 1 - 2 o 3 - 4 - 2 - 1 Ciurriaessere schierato anche a ridosso delle punte ma c'è anche ... Gazzetta - Zielinski può andare alla Juve! Rinnovo col Napoli difficile e ci pensano i bianconeri, i...