(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Piotr, affermando che tra i club interessati ci sarebbe la. In attesa di Napoli-… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Forzazzurri

... Rrahmani e Kim muro centrale, Lobotka play tra Anguissa e, davanti il tridente formato da Lozano (favorito su Politano), Osimhen e Kvaratskhelia. Obiettivo accorciare il gapvetta ...... Juventus e tutte le altreContinua la corsa del campionato italiano di Serie A che, in mezzo... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka,; Lozano, Osimhen, ... Zielinski alla Juventus Ad oggi nessuna intesa per il rinnovo Terzo appuntamento con la Serie A dopo la ripresa post-Mondiale e stavolta il weekend di gare parte già di venerdì, con il big match tra Napoli e Juventus, rispettivamente capolista del campionato e s ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del futuro di Piotr Zielinski. Il calciatore ha un anno e mezzo di contratto ma le trattative per il ...