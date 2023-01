Zelensky al parlamento lituano | ' il 2023 decisivo | vinceremo'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quest'anno è "" e l'Ucraina è "sulla via della vittoria" sulla Russia. In collegamento video con ilil presidente Volodymyrha poi affermato che Mosca "deve essere ...

Quest'anno è "decisivo" e l'Ucraina è "sulla via della vittoria" sulla Russia. In collegamento video con illituano il presidente Volodymyrha poi affermato che Mosca "deve essere sconfitta in terra ucraina". Lo riportano Ukrinform e il Kiev Independent. "Voglio ringraziarvi per non aver ...... ha affermato il tenente colonnello e deputato deldell'autoproclamata Repubblica ... 'È andata benissimo, ho incontrato il presidente, che a un certo punto si è materializzato a ... Mosca annuncia la conquista della città di Soledar, ma Kiev smentisce - Filorussi: 100 persone evacuate da Soledar - Filorussi: 100 persone evacuate da Soledar Primo esponente del centrodestra a recarsi a Kiev lo scorso settembre, e adesso primo rappresentante dell'esecutivo italiano, Adolfo ...È un bilancio positivo quello della missione della delegazione italiana a Kiev per illustrare gli impegni italiani e firmare un accordo di cooperazione nel campo degli aiuti umanitari, sociali ed econ ...