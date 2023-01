Zappacosta | «Sono tornato Atalanta | continua a volare anche in Coppa Italia!»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le parole dell’esterno destro dell’Davidedopo il suo rientro dall’infortunio di inizio anno Tramite L’Eco di Bergamo, l’esterno dell’Davideha voluto raccontare il suo recupero dopo gli infortuni che l’avevano tenuto out in questa prima parte di stagione. LE PAROLE – «L’infortunio? Purtroppo si è rivelato un problema noioso e mi ha portato via un bel po’ di tempo. L’operazione al ginocchio tre anni fa ha influito parecchio analizzandoi ritmi in campo, quest’estate mentre lavoravo sentii un fastidio che mai avrei immaginato mi avesse portato tutto questo. Orapronto e con l’possiamo dire la nostra: dal campionato allaItalia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio Atalanta

Le parole dell'esterno destro dell'Atalanta Davidedopo il suo rientro dall'infortunio di inizio anno Tramite L'Eco di Bergamo, l'esterno dell'Atalanta Davideha voluto raccontare il suo recupero dopo gli infortuni che l'avevano tenuto out in questa prima parte di stagione. LE PAROLE - "L'infortunio Purtroppo si è rivelato un problema noioso e ...Commenta per primo L'esterno dell'Atalanta Davideha svelato nella lunga intervista a L'Eco di Bergamo il retroscena del suo lungo ... Ora peròtornato in gruppo, sto lavorando molto e ... Zappacosta: "Ecco come mi sono infortunato..." L’esterno dell’Atalanta è pronto a lottare per una maglia sulla fascia, sinistra o destra, con l’obiettivo di migliorare Il duttile Davide Zappacosta, nella lunga intervista a L’Eco di Bergamo, spiega ...BERGAMO - Tutti a disposizione di Gasperini, solo Muriel si è allenato ancora a parte per via della tallonite, il colombiano verrà valutato per domenica. Le ultime sulla Salernitana: Gyomber probabile ...