Zaniolo bestemmia in diretta parlando con l’arbitro | commentatori in imbarazzo Sarà squalificato?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Intervallo di Roma–Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia. Le squadre stanno per rientrare in campo e le telecamere Mediaset riprendono Nicolòmentre discute conFeliciani. A un certo punto si sente chiaramente, intv, ladel centrocampista giallorosso: “Era fallo quello, p**** ***”. I, in, tentano di fare finta di nulla e spostare l’attenzione. Ma ladisi è udita chiaramente e infatti già pochi minuti dopo comincia a rimbalzare sui social network. La Roma ha vinto la partita per 1 a 0 grazie a un gol di Paulo Dybala nella ripresa. L’argentino ha salvato una squadra poco brillante, complice anche il nervosismo distesso, che nel corso della partita ...

Nicolòpotrebbe ricevere una pesante squalifica dopo lanegli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa Nicolòrischia di saltare i quarto di finale di Coppa Italia contro una tra ...e la: 'Era fallo p** *!' Il centrocampista giallorosso è stato ripreso dalle telecamere di Sportmediaset , mentre stava discutendo con la terna arbitrale prima di tornare in campo. ... Roma, Zaniolo bestemmia in faccia all'arbitro e rischia la squalifica Niente squalifica, al momento, per Nicolò Zaniolo che, nel tunnel dell’Olimpico prima di rientrare per il secondo tempo di Roma-Genoa in Coppa Italia, aveva lanciato una bestemmia in faccia all’arbitr ...Decisione controversa quella del Giudice Sportivo che potrebbe condizionare un eventuale quarto di finale tra Roma e Napoli.