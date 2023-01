Zaniolo bestemmia contro l’arbitro nel tunnel degli spogliatoi | VIDEO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Coppa Italia è entrata nel vivo, la prima faseottavi di finale si è conclusa con la qualificazione della Roma ai quarti. In attesa delle ultime partiteottavi è il momento dei bilanci. Si sono qualificate Inter, Torino, Fiorentina e infine la Roma. Non è stata una partita facile per i giallorossi, la garail Genoa è stata decisa da una magia di Paulo Dybala. I giallorossi sono pronti a tornare in campo in campionato, continua la corsa verso la qualificazione in Champions League. Si è registrata anche una nota stonata, i fischi nei confronti di. Al termine della partita si è verificato lo sfogo di Mourinhoil pubblico per i fischi nei confronti di. Foto di Claudio Peri / Ansa“L’unica cosa che mi è dispiaciuta è stato sentire qualche fischio ...

, laurlata all'arbitro durante Roma - Genoa Nervosissimo per uno scontro di gioco con Dragusin nei primissimi istanti di gioco, Nicolònon è riuscito a mettere da parte l'...Nessun provvedimento, invece, per Nicolòcolpevole tra fine primo e secondo tempo di aver pronunciato unain faccia all'arbitro all'interno del tunnel degli spogliatoi.