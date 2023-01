Yoox | multa da 5 | 2 milioni dall’Antitrust | “Prezzi ingannevoli e limiti nel diritto di recesso”

(Di venerdì 13 gennaio 2023)neldi. Sono queste le pratiche scorrette individuate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per le quali l’Antitrust ha deciso di sanzionare la societàNet-a-Porter Group S.p.A. Laha un valore complessivo di 5e 250mila euro. A farlo sapere è la stessa Autorità attraverso un comunicato stampa pubblicato sul suo sito. I comportamenti scorretti si sono tenuti tra il 2019 e il 2022. In questo periodo – spiegano– è stata accertata la scorrettezza di alcuni comportamenti attuati attraverso il sito di e-commerce – https://www..com/it – nell’ambito dell’attività di vendita online di capi d’abbigliamento, calzature e ...

Sky Tg24

