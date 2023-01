Yellowjackets 2 | nel primo trailer un inquietante e oscuro mistero emerge dal passato

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Neldi2 abbiamo un'assaggio di ciò che ci aspetta nella nuova stagione in arrivo. Con ildi2 possiamo dare unsguardo a ciò che ci aspetta nella sua seconda stagione. Showtime stessa ha pubblicato questo nuovo video sul suo canale You Tube, anticipando parecchie svolte oscure nel destino dei vari protagonisti. Negli scorsi giorni abbiamo parlato dell'ingresso di Elijah Wood in2, mostrando anche la prima fotografia in cui compare il suo personaggio, Walter. Adesso lo vediamo recitare nel marasma di sviluppi oscuri che la seconda stagione si trascina dietro. Attesa per il 24 marzo,2 proseguirà nel raccontare del misterioso incidente aereo che ha ...

Dopo il meritato boom della prima stagione, c'è non poca attesa nei confronti della 2a stagione di, in uscita su Showtime2023. Abbracciando fame di sopravvivenza, horror psicologico e drama, la prima stagione ruotava attorno ad una squadra di calcio tutta al femminile che riesce ...... The Man in the High Castle), Orlando Bloom, Cara Delevingne, Brad Van Arragon (), ...2005, 'A Killing on Carnival Row' di Beacham, su cui si basa il progetto, è apparso nella ...Nel primo trailer di Yellowjackets 2 abbiamo un'assaggio di ciò che ci aspetta nella nuova stagione in arrivo.La stagione 2 della serie Yellowjackets ha ora un teaser che mostra anche le prime scene con protagonista Elijah Wood ...