WWE | Prevista una grande assenza in vista del 30esimo anniversario di RAW

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il 23 gennaio, nonostante tutte le voci che stanno attanagliando l’ambiente intorno a Stamford, sarà comunque una giornata da ricordare e celebrare. Sono previsti infatti nella prossima puntata di RAW i grandi festeggiamenti indeldella nascita dello show rosso. Molte leggende non mancheranno all’appuntamento, proprio come KANE, X-Pac e probabilmente Tatanka saranno presenti allo show che pero’ subirà anche un’importante. Di chi si tratta Nonostante fossenella schedule dell’evento, Ronda Rousey non prenderà parte allo show. Questa è sopresa, ma come è ben risaputo, le card sono costantemete soggette a cambiamenti. Per ora è certo solo il main event che vedrà fronteggiarsi Rollins e Theory per il titolo US.