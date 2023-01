WWE | L’addio di Stephanie ha sollevato molte polemiche | problemi con Vince alla base delle dimissioni?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lo scioccante ritorno diMcMahonWWE la scorsa settimana ha segnato l’inizio di molti cambiamenti improvvisi. Infatti, i fan credevano che l’ingresso dinel Consiglio di Amministrazione e successivamente come Presidente Esecutivo della WWE fosse sinonimo di disastro imminente. Tutto è iniziato dalleimprovvise diMcMahon dcarica di co-CEO della WWE, cosa altrettanto spiazzante non solo per i fan, ma anche per i membri dell’azienda. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, l’uscita di scena diMcMahon dWWE è molto diversa questa volta, dato che l’ultima volta aveva preso solo “un’aspettativa”: “Per quanto riguardaMcMahon, l’anno scorso ha preso ...