WWE | Indiscrezioni vogliono Triple H e Stephanie contrari alla vendita della federazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Scontata l’ovvietà che questo sito non vuole diffondere false notizie, e lungi dai propositi dello stesso il tacciare per veritiera qualsiasi informazione riguardo l’attuale situazione in casa WWE, è onere dell’entourage di ragazzi di buona volontà che collaboranostesura di queste pagine quotidianamente, quello di rendere edotti i “nostri” lettori riguardo qualsiasi tipo di informazione, sia essa anche apparentemente paradossale (e la valutazionestessa la rimettiamoindubbia intelligenza dei frequentatori di questo sito), relativa al mondo del Wrestling in generale esituazione odierna in casa Stamford. Si opponga ora o taccia per sempre Detto ciò, la nota rivista Fightful Select ha riportato, attingendo da fonti ritenute da essa attendibili, che il capo dei contenuti creativi ...

Tuttowrestling

...già stuzzicato i fan alcuni mesi fa con un post criptico su Instagram in cui anticipava un possibile scontro con KAIRI (ex Kairi Sane in), nuova IWGP Women's Champion. Secondo lel'...Quando rivedremo John Cena inDiversedavano ormai per certo un match tra John Cena e l'attuale United States Champion Theory a SummerSlam , ma a quanto pare i piani sono cambiati. ... La WWE sarebbe stata venduta al Public Investment Fund dell ... Scontata l'ovvietà che questo sito non vuole diffondere false notizie, e lungi dai propositi dello stesso il tacciare per veritiera qualsiasi informazione riguardo l'attuale situazione in casa WWE, è ...Avvicinandoci al primo Big Four dell'anno, emergono i primi nomi che potrebbero tornare dopo settimane in tv con la WWE ...