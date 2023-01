WWE | Gli RK-Bro sono ormai un lontano ricordo | non li vedremo più insieme sul ring?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’improbabile alleanza tra Randy Orton e Matt Riddle è stata definita una delle coppie più interessanti della WWE. Il duo, noto come RK-Bro, è stato vistoper l’ultima volta mesi fa, ma recenti rumor suggeriscono che la federazione ha probabilmente accantonato l’idea di vederli. La coppia si è dovuta sciogliere quando Orton è stato costretto ad abbandonare il duo a causa di un infortunio alla schiena, subito dopo aver ceduto i RAW Tag Team Championship agli Usos in un Winner Take All match a SmackDown nel maggio 2022. Voci di corridoio Secondo un nuovo rumor, sembra che la WWE non riformerà il team, nemmeno dopo l’eventuale ritorno di Randy. McIntyre & Sheamus vengono ora chiamati The Banger Bros. Allo stato attuale delle cose, sembrerebbe che non cipiani imminenti per il ritorno di Orton e ...