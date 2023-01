WTA Hobart 2023 | Elisabetta Cocciaretto | “Soddisfatta del mio livello | non vedo l’ora di giocare la Finale”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Una superba. La marchigiana, impegnata nelle semifinali del torneo di(Australia), ha sconfitto per 7-5 4-6 6-1 l’americana Sofia Kenin, avversaria di grande prestigio se si ricordano i riscontri del 2020 (vittoria agli Australia Open eal Roland Garros). Con qualità e determinazioneè andata a prendersi la primain carriera nel circuito maggiore, compiendo un altro grande passo in classifica generale (n.48 del mondo virtuale). Un riscontro frutto dei grandi miglioramenti che l’azzurra ha evidenziato nel corso di questo torneo, come testimoniato dai 9 ace realizzati nella partita odierna. Un chiaro segnale che il duro lavoro, portato avanti con il tecnico Fausto Scolari, sta dando i suoi frutti. “Veramente incredibile, sono ...

