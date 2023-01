WTA Hobart 2023 | Elisabetta Cocciaretto sfida Lauren Davis in finale | c’è un precedente

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Domani, sabato 14 gennaio, alle ore 03.00 italiane, ladel torneo di singolare del WTA 250Internationaldi tennis vedrà andare in scena latra la qualificata statunitensee l’azzurra. Sul cemento australiano si giocherà il secondo incrocio tra le due tenniste: nell’unico, datato 2021, a prevalere è stata l’italiana, che ha vinto in due set nei quarti didi Guadalajara, con il netto score di 6-3 6-0. L’azzurra, inoltre, col cammino adsta per migliorare il best ranking:, che il 9 gennaio era 67ma, al momento è virtualmente 48ma (era stata al massimo 64ma). ...

(AUSTRALIA) " Prima finalee "best ranking". Elisabetta Cocciaretto è approdata all'ultimo atto dell'"International", torneo250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di, in Tasmania (Auatralia), uno degli ultimi due appuntamenti per ...Non troppo fortunata nel sorteggio la 21enne di Fermo , n.67, brillante protagonista ad, che ha "pescato" subito la kazaka Elena Rybakina , n.23 del ranking e 22 del seeding (nessun ...Domani, sabato 14 gennaio, alle ore 03.00 italiane, la finale del torneo di singolare del WTA 250 Hobart International 2023 di tennis vedrà andare in scena la sfida tra la qualificata statunitense Lau ...Prosegue la splendida settimana della giovane tennista marchigiana: la vittoria ai danni di Sofia Kenin vale la prima finale e l'ingresso in top-50 con best ranking ...