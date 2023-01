Wta Hobart 2023 | Cocciaretto non si ferma | batte Kenin | va in finale ed entra nella top-50

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo la United Cup della scorsa settimana, arriva un’altraper il tennis italiano in questo inizio di stagione. Nel WTA 250 diElisabettanon si, ed infila la quarta vittoria consecutiva, superando in 2h e 8? di gioco Sofiacon il punteggio di 7-5 4-6 6-1. Un successo importante sia perché le consegna la primain un torneo WTA 250 (un paio di mesi fa vinse un titolo 125 a Guadalajara), ma che soprattutto mette in risalto le buone condizioni fisiche dell’azzurra, che dopo la maratona contro Bernarda Pera nei quarti non accusa la stanchezza e vince anche quest’oggi sulla lunga distanza. Lo scalpo poi è importante, contro un’ex vincitrice slam che dopo un paio di anni drammatici in quanto ad infortuni ha iniziato l’anno ...