World Economic Forum | a Davos affari d’oro per le escort

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Torna in presenza l’appuntamento con ildi. E tornano puntualmente a fareleche convergono sulla rinomata località svizzera. Accompagnatrici e accompagnatori, perché ce n’è per tutti gli orientamenti sessuali, si preparano ad accogliere i facoltosi ‘attendees’, industriali, uomini di alta finanza, conferenzieri che parteciperanno all’appuntamento dell’economia globale. Già nel 2020 un’inchiesta del Times, in collaborazione con Channel 4, ha raccontato ‘Il lato oscuro deldi’. Il titolo si riferisce ai due aspetti che i giornalisti delle due testate hanno riscontrato: “le lavoratrici del sesso esercitano il loro mestiere negli hotel dei delegati e nei bar della ...

Adnkronos

Torna in presenza l'appuntamento con ilForum di Davos. E tornano puntualmente a fare affari d'oro le escort che convergono sulla rinomata località svizzera. Accompagnatrici e accompagnatori, perché ce n'è per tutti gli ...Basti pensare che lo scorso anno, in occasione delForum che si tiene ogni inverno a Davos , in Svizzera, dove i potenti del mondo s'incontrano per discutere proprio di clima, sono ... World Economic Forum, ha ancora senso il grande ritrovo a Davos Lo studio commissionato da Greenpeace International mostra come 1 partecipante su 10 è giunto al World Economic Forum dello scorso anno su un jet ...L’azienda friulana produttrice di pannelli ha fornito alla fondazione elvetica 14 Metaverse pods, moduli di circa 2 metri per 3 di dimensione, che creano uno ...