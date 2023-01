Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 gennaio

RomaToday

Le temperature tenderanno leggermente ad aumentare, comprese sutra 7°C e 16°C. CONTINUA A LEGGERE Tendenza meteo per i prossimi giorniche trascorrerà all'insegna della stabilità solo ...Precedente Serie A2 - L'Assigeco Piacenza in trasferta aper ritrovare la vittoria - AUDIO Successivo Volley " I risultati deldella VAP: sconfitta in B1, vince l'U16 La tua pubblicità ... Weekend a Roma: i 10 eventi da non perdere sabato 14 e domenica ... I pronostici confezionati dagli esperti di Superscommesse saranno su questi e altri match, come ad esempio il posticipo del weekend tra Roma e Fiorentina. Tutte i consigli sulla Serie A. Roma vs Fiore ...Penultimo atto nei Campionati Italiani Under 15 e Under 18, così come in Coppa Italia, con la disputa nel weekend delle partite di semifinale. A Torino, invece, l’ultimo Bowl di stagione regolare per ...