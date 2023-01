Wankel - Quelle volte del motore rotativo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Iltorna sulla scena internazionale sulla nuova versione della Mazda MX-30, seppure in affiancamento all'unità elettrica. Un ritorno, quello del propulsore privo di pistoni (ma dotato di rotore), che fa davvero rumore, in quanto sembrava che la sua epopea fosse ormai giunta al termine. E oggi è proprio la Casa giapponese, che negli anni è rimasta praticamente l'unica a credere in questo originale tipo di, nato dalla intuizione di Felix, a riproporlo, dopo averlo impiegato su modelli più noti (come le sportive RX-7 e RX-8) e meno noti (come la Cosmo 110 Sport, la 100, le RX-1 e RX-2). Ricordiamo anche che il marchio di Hiroshima si è aggiudicata la prestigiosa 24 Ore di Le Mans del 1991 con il prototipo 787B equipaggiato con un quadrirotore da oltre 700 cavalli (che ...