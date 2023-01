Volvo Studio | dove le arti si incontrano | inizia una nuova stagione di eventi

Nella seconda opzione, invece, loche precede la cabina armatoriale viene trasformato in un ... Due le possibilità di motorizzazione: quella standard prevede una coppia diPenta D13 da 900 ...... in casa Pardo ci si è affidati alla collaborazione di Nauta Design,di progettazione ... saranno disponibili quattro opzioni: di serie verranno utilizzati tre propulsoriPenta D13 IPS 900, ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...