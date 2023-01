Visita del Presidente Rocco Commisso al Viola Park

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico. Sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 4 – Telefono +39 055 503011 – Fax +39 055 579572 Capitale Sociale € 7.350.000,00 I.V. – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 05248440488 Iscritto al registro della Stampa Periodica del Tribunale di Firenze n. 5667 in data 28 giugno 2008. Num. Lic. SIAE 1263/I/1336 2021 Tutti i diritti riservati. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... reduce da otto vittorie consecutive - tutte senza subire reti - faal Napoli di Luciano ... 21:01 14' - GOLNAPOLI: SBLOCCA OSIMHEN Napoli in vantaggio. Miracolo di Szczesny su Kvaratskhelia, ......trio Mijatovic, Boquete, Johansdottir per contrastare la forza e la compattezza della squadra capitolina. Domenica alle 12.30 il Milan ospiterà il Parma, mentre alle 14.30 il Sassuolo farà...«No al Nutriscore, lotta senza quartiere alle contraffazioni e alle evocazioni». Le richieste dei vertici del Consorzio al numero uno dell'Agricoltura. Esigenze e timori condivisi ...Dopo sconfitta ha parlato il tecnico dei blucerchiati Dejan Stankovic. Ancora complimenti dunque per gli uomini di Luciano Spalletti da parte del tecnico serbo, nonostante la sconfitta subìta meno di ...