Virtus | il cuore non basta | vince l' Olympiacos Arbitri contestati

OA Sport

Ci mettee carattere la, ma a uscire vincitore dalla battaglia della Segafredo Arena è l'Olympiacos, fra mille polemiche. Contestatissimo è l'arbitraggio, per le fischiate nell'ultimo minuto che ...... la prossima sfida di campionato - domenica 15 gennaio al 'Franco Ossola' contro la... che però spreca ancora una buona occasione, questa volta con Berra al 24 , che daldell'area non ... Basket, Eurolega 2023: alla Virtus Bologna non basta il cuore. L'Olympiacos vince con un finale da brividi Ad un passo dall’impresa. La Virtus Bologna sfiora la vittoria contro l’Olympiacos al termine di una partita vibrante e con un finale da brividi. Vincono i greci per 85-83, confermandosi una delle mig ...Alla Segafredo Arena finisce 85-83 per la squadra del Pireo. Teodosic espulso, finale di gara condizionato pesantemente dalle chiamate arbitrali ...