Villar | «Chiedo scusa ai tifosi della Sampdoria»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le parole di Gonzalo, nuovo giocatore del Getafe, sul suo periodo alla. Tutti i dettagli sul centrocampista Gonzalo, tramite un post pubblicato sui propri social, ha voluto lanciare un messaggio ai. Il centrocampista, dopo 6 mesi, ha lasciato il club blucerchiato per trasferirsi al Getafe. PAROLE – «A volte uno arriva con tutta la voglia dal mondo di aiutare una squadra che ti ha voluto fortemente, e di dimostrare quello che ha dentro ma purtroppo non succede…dalla mia parte a tutti idi questa grande società per una stagione con tanta sofferenza, e vi auguro di riuscire a svoltare la stagione. Grazie di tutto Doriani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

