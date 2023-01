Vietato fischiare Djokovic | la decisione degli Australian Open

Australian Open,Djokovic Stefano Semeraro 12 Gennaio 2023 Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (che trova il sudafricano Lloyd Harris), e Lorenzo Sonego (sorteggiato contro il portoghese ...Motivo per cui sarà assolutamentesbagliare. Tra una festa e l'altra, la squadra prosegue ...che c'era un fallo su Sanchez sul gol di Giroud e che l'arbitro a tre metri avrebbe potutoLa decisione presa dagli organizzatori del primo Slam stagionale per tutelare il serbo, espulso lo scorso anno perché non vaccinato contro il Covid. Il direttore del torneo: «Chi impedisce ai giocator ...La SSC Napoli ha diffuso una nota ufficiale per quanto riguarda l'accesso allo stadio per la gara di domani sera contro la Juventus.