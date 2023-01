VIDEO Lapo carica la Juve | “Vogliamo lo scudetto”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Questa sera il big match tra Napoli entus.Elkann su Tik Tok ha "un messaggio per giocatori e mister". Ecco il

Questa sera il big match tra Napoli e Juventus.Elkann su Tik Tok ha \''un messaggio per giocatori e mister\''. Ecco il ...Elkann lancia un messaggio a poche ore di distanza da Napoli - Juve , che si giocherà questa ... Un monito di incoraggiamento ai bianconeri che arriva tramite unpubblicato sul proprio account ...Senza dubbio il match di questa sera tra Napoli e Juventus è uno dei più attesi della stagione. Le due squadre si trovano rispettivamente in prima e in seconda posizione… Leggi ...Le parole tramite il suo account di Tik Tok a poche ore dal match dello stadio Maradona tra azzurri e bianconeri ...