Video guida iscrizioni online per la scuola | come procedere fino al 30 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Laper il prossimo anno scolastico 2023/2024 è servita per tutti i genitori che si apprestano alla procedura per i loro figli. Sia nel caso di iscrizione appunto allaprimaria di primo grado che di secondo e ancora per l’accesso alla secondaria di primo grado o alle scuole di formazione regionali, le operazioni da fare saranno praticamente identiche. Dopo aver fornito le informazioni generali sul servizio fornito dal MIUR, sarà possibile seguire un tutorial esaustivo sull’argomento per essere sicuri di non incorrere in qualche errore. Laper il prossimo anno scolastico è visibile nel box presente al termine dell’articolo. Il tutorial mette in evidenza le tre sezioni principali in cui è ...