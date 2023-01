VIDEO Conte | “Arteta? In panchina è agitato come me”

... fondata 30 anni fa per accogliere gli ultimi tra gli ultimi, da Biagio. Qui la vita è sempre ... "Non lo conoscevo " spiega Francesca " in questi giorni sono andata alla ricerca diche ...del giorno Metropolis/243 - "Spie accise". Oltre la rivolta di benzinai e consumatori. Con Carone,, Picierno, Schianchi, Siracusano e TabarelliLa commozione, il senso di una mancanza, il disorientamento, ma anche una speranza testarda scandiscono i giorni, le ore, gli attimi alla Missione speranza e carità, fondata 30 anni fa per accogliere ...L'ex ministro dell'Interno ha commentato l'odierna udienza tenuta a Palermo sul caso Open Arms: "Non sono stato il solo a trattenere i migranti, ma solo io sono a processo" ...