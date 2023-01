Victoria De Angelis | con il vestito così corto fa sognare | Bellissima

Cosmopolitan

La bassistaDeha svelato che la canzone: " nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo, su cui abbiamo continuato a lavorare. ...Naturalmente la foto su Instagram ha ottenuto migliaia di like, e non è mancata la reazione diDe(la grande assente del suo party di compleanno). Damiano David, la foto senza ... Victoria dei Maneskin e l'assenza al compleanno di Damiano (a causa di Giorgia Soleri) Per annunciare la pubblicazione del singolo “Gossip”, Damiano David ha condiviso una foto senza veli su Instagram: la reazione di Victoria De Angelis ...Damiano David sorprende ancora una volta. Il frontman dei Maneskin, torna a far parlar di sé alla vigilia del lancio del nuovo singolo inedito, intitolato Gossip. Sul profilo ...