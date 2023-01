Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2023 ore 20 | 30

(Di venerdì 13 gennaio 2023)DEL 13 GENNAIOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA ANCORA IL RACCORDO, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CASILINA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE. UN INCIDENTE SU LLA PONTINA STA INVECE PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO LATINA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. RICORDIAMO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLO NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00. IL SERVIZIO PROSEGUE SU BUS SOSTITUTIVO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CODA UN ...

Sui poteri speciali al sindaco diha convenuto che "servono per amministrare e risolvere i ... Ma non a Santa Palomba, dove porterebbe al collasso ladell'intera area. Il tema vero è che ......riqualificazione le strade della Grande, come via della Pisana e via del Trullo. Quello sul Farmer's Market è solo uno degli interventi che interesseranno Corviale nei prossimi anni....