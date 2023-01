Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023)DEL 13 GENNAIO 2022 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN PRIMO PIANO ANCORA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CASILINA, IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO A PARTIRE DA LAURENTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA TIBURTINA E PRENESTINA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NEI DUE SENSI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. RICORDIAMO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLO NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00. IL SERVIZIO PROSEGUE SU BUS SOSTITUTIVO. DA ...