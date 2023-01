Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023)DEL 13 GENNAIO 2022 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE DA LAURENTINA A TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA NOMENTANA E CASILINA. LE CODE CONTINUANO AD INTERESSARE IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA TIBURTINA INCOLONNAMENTI TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI. CIRCONE MOLTO INTENSA IN ZONA COLLEVERDE-TOR LUPARA, ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA E IN VIA RINALDO D’AQUINO. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INFINE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ...