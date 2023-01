Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2023 ore 16 | 30

(Di venerdì 13 gennaio 2023)DEL 13 GENNAIO 2022 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PONTINA A TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI. SULLA TIBURTINA INCOLONNAMENTI TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO INFINE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE ...

...riqualificazione le strade della Grande, come via della Pisana e via del Trullo. Quello sul Farmer's Market è solo uno degli interventi che interesseranno Corviale nei prossimi anni.......inaugurato a settembre con il Sindaco Gualtieri " commenta l'assessore ai lavori pubblici di... in questo quadrante stiamo riqualificando le strade della Grande, come via della Pisana e ...